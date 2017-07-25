В Нижнем Новгороде произвели замеры атмосферного воздуха. Исследования проводятся в рамках автопробега Сочи–Москва–Владивосток «Резервы человечества».

Как сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено.

Однако эти оценки не совпадают с оценками ФГБУ Верхне-Волжское УГМС. По данным метеорологов, в Нижнем Новгороде накануне были превышены допустимые нормы разовой концентрации формальдегида, в частности в Советском районе — в 2 раза.

А в северной части Дзержинска максимальная разовая концентрация хлористого водорода превысила допустимую норму почти в 3 раза. В центре Дзержинска разовая концентрация аммиака почти в 4 раза оказалась больше нормы.

Стоит отметить, что Роспотребнадзор уже не в первый раз утверждает, что воздух в Нижнем Новгороде достаточно чистый, несмотря на жалобы жителей города.