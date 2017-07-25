Совет Федерации одобрил поправки в закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. Это следует из опубликованного документа на правовом портале.

Поправки предусматривают освобождение страховщика от выплат, если страховой случай наступил из-за теракта или диверсии. В этих ситуациях компенсации будут выплачиваться правительством.

При этом метрополитен не попадает под действие закона, он не страхует свою ответственность, а сам выплачивает компенсации пострадавшим пассажирам.

Также благодаря новым поправкам дети, проезжающие без билета или по льготному билету, будут определяться как пассажиры, которым положено возмещение.

Кроме того, перевозчики теперь обязаны проинформировать своих клиентов в течение пяти дней об их правах на страховые выплаты и о страховщике, который будет выплачивать возмещение в случаях непредвиденных ситуаций.

Еще документ предлагает обязать страховщиков выплачивать предварительную сумму в 100 тыс. рублей в течение трех дней, если пострадавший получил тяжелые травмы.

В случае несвоевременной выплаты или за необоснованный отказ от компенсации страховые компании и метрополитен будут штрафоваться. Они должны будут выплатить пени в размере 1% от суммы, которая не была вовремя возмещена пострадавшему.