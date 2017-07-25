Совет Федерации одобрил закон о введении курортного сбора в ряде российских регионов.

Согласно документу, курортный сбор будет проводиться в качестве экспериментального проекта в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в период с 2018 по 2022 год. Граждане старше 18 лет, остановившиеся более чем на сутки в объекте размещения, должны будут оплачивать курортный сбор, размер которого будет устанавливаться региональными властями. Отмечается, что данная сумма не должна составлять более 50 рублей за сутки в 2018 году. В последующие годы проведения эксперимента разрешается взимать плату не больше 100 рублей. При этом с льготных граждан курортный сбор взиматься не будет.

Для сбора средств будет создан Фонд развития курортной инфраструктуры. Все собранные деньги будут направлены на финансирование работ по облагораживанию курортной инфраструктуры. Взиматься плата будет с 1 мая 2018 года.