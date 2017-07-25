Первую строчку российского бокс-офиса за уикенд 20–23 июля заняла историческая сага «Дюнкерк», сообщает портал «Кинодата». Лента Кристофера Нолана заработала 155 млн рублей.

Как отметила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, «Дюнкерк» показал наилучший кассовый результат среди зарубежных фильмов о Второй мировой войне в российском прокате. При этом сборы оказались ниже предыдущих фильмов Кристофера Нолана — фантастических блокбастеров «Интерстеллар» и «Начало».

— Выступить на одном уровне с прежними работами Нолана «Дюнкерку» помешал сюжет: картина рассказывает о малоизвестных российскому зрителю военных событиях, — рассказала «Известиям» Ольга Зинякова. — Но подавляющее большинство уже посмотревших фильм восхищаются им, и мы надеемся, что «Дюнкерк» ждет долгий прокат. Военные драмы — сложный для продвижения жанр, но «Дюнкерку» удалось найти свою аудиторию во многом благодаря рекламной кампании, которая началась за год до выхода фильма в прокат. Громкое имя режиссера также сыграло свою роль.

На вторую позицию спустился лидер прошлой недели — фантастический экшен «Планета обезьян: Война» — 117 млн за выходные, при общих сборах в 534 млн.

Третье место по-прежнему у комедийного полнометражного анимационного фильма «Гадкий я 3» — 70 млн за уикенд, при общих сборах в 1 млрд 534 млн. На четвертой строчке — подростковый экшен «Человек-паук: Возвращение домой» — 55 млн за выходные при общей сумме сборов в 894 млн.

Замыкает пятерку лидеров росссийского проката, в которой по-прежнему нет ни одного отечественного фильма, хоррор «Ужас Амитивилля: Пробуждение» — 35 млн.

— «Ужас Амитивилля: Пробуждение» был на этой неделе одним из немногих фильмов, ориентированных непосредственно на молодежную аудиторию, благодаря чему смог попасть в пятерку лидеров, — комментирует успех ленты Ольга Зинякова.

По мнению экспертов, самым перспективным фильмом предстоящей недели будет шпионский боевик «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон в главной роли. Также киносети и прокатчики возлагают надежды на драму Софии Копполы «Роковое искушение», в которой снялись Колин Фарелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.

Среди других новинок — биографический фильм «2pac: Легенда» об американском рэпере Тупаке Шакуре и впервые выходящий в России на широкие экраны знаменитый фильм Джима Джармуша «Мертвец» (1995), где Джонни Депп исполнил одну из своих самых заметных ролей.