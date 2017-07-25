Гражданин России задержан в Риге за запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у здания министерства обороны Латвии. Об этом сообщается на сайте Национальных вооруженных сил страны.

Россиянин передан полиции, передает ТАСС.

Инцидент произошел 19 июля. Беспилотник изъяли.

Посольство России в Латвии пока не подтвердило эту информацию.

В Латвии действует запрет на перемещение БПЛА у здания военного ведомства. Беспилотники также не могут, согласно ранее принятым поправкам к закону об авиации, приближаться ближе 500 м к объектам военной инфраструктуры, если этот полет не согласован, передает BFM.RU.