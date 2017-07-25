В Кобяйском районе Якутии в хищении 350 тыс. рублей подозревается бухгалтер школы. По факту мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения возбуждено уголовное дело.

Отделом полиции по экономической безопасности было установлено, что бухгалтер отправляла заявки на снятие денежных средств с лицевого счета учреждения в орган казначейства, сообщает ИА SakhaNews.

Суммы, которые содержались в заявках, превышали заработные платы, которые начислялись работникам школы. Часть полученных денег женщина использовала на личные нужды.