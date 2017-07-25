Звезда «Гарри Поттера» Рэйф Файнс приехал в Петербург на съемки фильма
Известный британский актер Рэйф Файнс, известный по роли темного лорда Волан-де-Морта в серии экранизаций романа «Гарри Поттер», приехал в Санкт-Петербург для съемок в новом фильме.
Отмечается, что актер фильмов «Список Шиндлера» и «Английский пациент» был замечен неподалеку от Вагановского училища. В северную столицу же Файнс прибыл для продолжения работы над фильмом о танцоре Рудольфе Нурееве. С этой целью он уже посетил Уфу, где Нуреев в свое время начинал заниматься танцами, обучаясь у петербургской балерины Анны Удальцовой, которая в то время находилась в столице Башкирии в ссылке, сообщает телеканал «360».
Актер ранее заявлял о намерении снять картину о желании человека преодолеть границы и стать частью мирового искусства. Сам он сыграет в своей картине наставника Нуреева — балетного педагога Александра Пушкина.
Если вовремя выйти с работы, можно встретить выходящего из Вагановки Рэйфа Файнса ^^ #рэйффайнс #ralphfiennes
Публикация от Gretchen (@grettaschneider) Июл 24 2017 в 5:47 PDT