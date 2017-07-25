В центре Новосибирска, рядом с памятником Александру III, коршуны свили гнездо и даже вывели птенца. Ему примерно полтора месяца, он уже оперился.

Как отметил в интервью ресурсу vn.ru орнитолог, сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский, такое происходит в городе впервые. Семь лет назад коршуны поселились рядом с коммунальным мостом, однако тогда они не смогли завести потомство — гнездо разорили.

В ближайшие недели коршуны должны покинуть свой временный дом — птенец уже готов к взрослой жизни. Сначала семья отправится на ближайшую свалку, а в конце августа в Индию.

Орнитологи советуют не беспокоить семейство — если птицы почувствуют опасность, они могут напасть на человека.