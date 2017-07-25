В селе Хрущево в Туле начался снос незаконно возведенных цыганских домов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По данным городской мэрии, уже снесено пять домов, еще семь были демонтированы самими владельцами. Власти города отметили, что все постройки являются деревянными. Всего в поселке зарегистрировано 19 самостроев, за них владельцам грозит административная ответственность. О сносе все хозяева были предупреждены сотрудниками Службы судебных приставов. Отмечается, что дома сносились в присутствии бригад скорой помощи, аварийных бригад ЖКХ, подразделений МЧС, сотрудников правоохранительных органов, а также органов опеки.

Ранее в соседнем Плеханово проводили аналогичный снос самостроев в местах цыганских поселений. Также из-за массовой врезки в газовую магистраль местными цыганами сотни домов остались без газоснабжения. Всем владельцам снесенных домов дали разрешение на получение земельных участков для законного строительства.