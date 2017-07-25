Движение по Волоколамскому шоссе в сторону центра остается полностью перекрытым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД.

«Движение автотранспорта в сторону центра перекрыто. В настоящее время работает только одна полоса движения в сторону области», — сказал собеседник агентства.

В ГИБДД просят водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

Во вторник утром на Волоколамском шоссе около дома 26 произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате аварии одна из машин загорелась. Четверо пострадавших в аварии госпитализированы.