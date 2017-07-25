В Новосибирске у мусорного контейнера найдена колба с забальзамированным человеческим эмбрионом. Сама свалка, где была обнаружена страшная находка, находилась недалеко от школы. Банку обнаружила местная жительница, выносившая пакет с мусором.

Сейчас содержимым емкости займутся судебно-медицинские эксперты и следователи. В Следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области не исключают, что эта колба была потеряна лечебным или научно-исследовательским учреждением. Также следствие проверяет все больницы и школы в округе, опрашивает местных жителей.

Стоит отметить, что в 500 м от места, где был обнаружен забальзамированный эмбрион, находится детская больница. Правда, по словам экспертов, эмбрионы сейчас в больницах не хранятся. Они сжигаются.

Пока криминалисты не обнаружили на колбе каких-либо следов, указывающих на ее принадлежность какому-либо учреждению, сообщает ИА FlashSiberia.