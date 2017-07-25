Желтый уровень опасности объявлен 25 июля в Московском регионе, а также ряде субъектов Центрального федерального округа из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Отмечается, что высокая пожароопасность ожидается в Курской, Тамбовской и Владимирской областях. Метеослужба предупреждает о возможных грозах в Брянской, Смоленской, Тульской, Воронежской, Ивановской и Костромской областях.

Согласно данным Гидрометцентра, температура в столице поднимется до 26 градусов, осадки не ожидаются.