Европейский суд по правам человека постановил выплатить €6 тыс. Темирлану Эскерханову, одному из осужденных по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ранее осужденные Темирлан Эскерханов, также Анзор и Шадид Губашевы подали жалобу в Страсбургский суд на жестокое и унижающее обращение с ними, а также на нарушение прав на эффективную судебную защиту, условия содержания и транспортировки. При этом жалобы братьев Губашевых не были удовлетворены.

«Суд учел предварительное замечание правительства РФ... и большинством голосов постановил, что две жалобы из трех не могут быть признаны приемлемыми из-за раскрытия переговоров о достижении мирового соглашения истцами», — сказано в пресс-релизе.

В отношении Эскерханова суд признал факт нарушения статьи Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки, а также статьи, согласно которой вопрос о правомерности ареста должен быть рассмотрен безотлагательно. Отмечается, что жалобы обвиняемого на ненадлежащие условия содержания и транспортировки были отклонены.