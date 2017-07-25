Взрослый лось был замечен в лесопарке имени Лесоводов, в самом центре Уфы. Он свободно прогуливался по аллеям парка.

Транспортировкой лося в более подходящее место занимались сотрудники управления по охране объектов животного мира. Они использовали усыпляющие средства, чтобы подготовить лося к эвакуации за город.

Его перевезли в один из лесных массивов Уфимского района и отпустили в окрестностях деревни Староподымалово. Придя в сознание, сохатый сразу убежал в лес.

Как сообщает ИА «МедиаКорСеть», в мэрии Уфы не смогли ответить на вопрос, как двухгодовалый лось мог оказаться в самом центре города. Но при этом сказали, что это уже не первый случай, когда дикое животное замечают на территории башкирской столицы.