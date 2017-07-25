В парке «Народный» Нижнего Тагила продолжены работы по оформлению пешеходных дорожек. Установлен бордюрный камень, утрамбована подушка из гравия. После завоза грунта для обустройства газонов начнется укладка плодородного слоя. Осенью будут высажены быстрорастущие деревья, в том числе рябины, яблони, березы, передает TagilCity.ru.

К сентябрю планируется закончить работы по асфальтированию пешеходных дорожек. Параллельно будет продолжаться установка освещения в парке. Таким образом, первый этап работ в сентябре будет завершен.

Ранее сообщалось, что в нижнетагильском парке «Народный» сорваны сроки работ, которые подрядчик должен был завершить до 20 июня. По заверению «Уралстроймонтажа», темпы замедлились из-за погоды. После обильных дождей грузовики не могли доставлять на набережную реки Тагил глину, поскольку на выезде с территории они разносят грязь по улицам города.

В будущем место отдыха тагильчан собираются расширить практически до стадиона «Высокогорец». Использование такой большой территории позволит разбить «Народный» на функциональные зоны, рассматривается идея о скейт-парке. По приблизительной оценке, на реализацию задуманного уйдет порядка трех лет.