Реконструкция Покровской развязки в Иркутске закончится к 30 октября. Подрядчик «СоюзСтрой» готов досрочно сдать объект, если позволят погодные условия.

Четвертый этап предполагает строительство проезда под Иннокентьевским мостом и переустройство участка проезда от улицы Сурнова до улицы Рабочего Штаба и съезда в направлении улицы Сурнова до улицы Рабочего Штаба. Также необходимо выполнить благоустройство прилегающей территории. До 1 сентября 2017 года завершится реконструкция Маратовского кольца. Проведенные работы позволят увеличить проходимость машин на 50%, отмечает ИА IrkutskMedia.

В прошлом году в рамках третьего этапа строители реконструировали пять старых и сделали пять новых съездов с основной магистрали Покровской развязки, оборудовали разворотную площадку для троллейбусов. Была расширена проезжая часть путепровода на улице Рабочего Штаба до 9 м. Добавим, каждый горожанин может принять участие в проверках качества дорог. В частности, есть оперативная реакция на посты в соцсетях: большие участки переделывают после недовольства жителей.