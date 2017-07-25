Девочка-сирота из Благовещенска стала жертвой мошенников. Женщина надоумила мужа войти в доверие к несовершеннолетней и похитить принадлежащие ей 660 тыс. рублей.

25-летний обвиняемый познакомился с девушкой в социальной сети «Одноклассники». В общении потерпевшая рассказала, что является сиротой и имеет расчетный счет, куда на ее имя поступают социальные выплаты. Денежными средствами девушка могла воспользоваться только после достижения 18 лет.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», мужчина обо всем рассказал жене, которая предложила войти в доверие к девочке с целью узнать у нее номер банковской карты и пароль. Общение молодых людей продолжилось, и в один из дней мужчина попросил знакомую одолжить ему небольшую сумму денег. Девушка отдала ему карту и сказала пин-код, будучи уверенной, что основные денежные средства хранятся в банке.

Обвиняемый же через банкомат получил информацию о логине и пароле интернет-кабинета банка и сообщил эти сведения супруге, которая с помощью ноутбука вошла в личный кабинет и перевела часть денег с лицевого счета на карту девушки. Оттуда она перевела деньги своей подруге, которая не была посвящена в происходящее. Впоследствии деньги были обналичены и потрачены на личные нужды. Сейчас дело передано в суд, обвиняемым может грозить до шести лет колонии.