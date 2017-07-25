Пассажирский самолет загорелся при движении к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Тикси в Якутии. Об этом сообщило «РИА Новости» в экстренных службах Якутии.

Инцидент произошел во вторник, 25 июля. При выруливании на ВПП у самолета Ан-24 загорелся первый двигатель. В момент инцидента на борту находились 43 человека, включая 37 пассажиров. Возгорание в двигателе было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании «Полярные авиалинии» и должен был вылететь в Якутск. Пассажиров планируется доставить в пункт назначения резервным самолетом Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии», сообщает RT.