Осталось снести 53 дома по программе сноса пятиэтажных домов в Москве
Снос пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения подходит к концу, осталось 53 дома.
Об этом заявил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
«Демонтированы дома по адресу: улица Молодцова, дом 33, корпус 1 — и по адресу: улица Малая Филевская, дом 24, корпус 3. Таким образом, осталось снести 53 дома общей площадью 220,3 тыс. кв м», — сообщил он на сайте организации.
По словам Бочкарева, за время действия программы были снесены 1 тыс. 669 пятиэтажек.