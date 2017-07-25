Компания Microsoft сохранит графический редактор Paint несмотря на признание программы устаревшей. Об этом сообщается на сайте компании.

«Любители MS Paint могут радоваться: традиционный графический редактор никуда не денется, кроме бесплатного Windows Store!» — сказано в заявлении.

Как заявили в Microsoft, компания увидела «невероятную поддержку и ностальгию по Paint», что приятно удивило разработчиков.

«Paint находится здесь, чтобы остаться. Скоро у него будет новый дом в Windows Store, где приложение можно будет скачать бесплатно», — заявили в Mircrosoft.

Предполагается, что стандартный графический редактор будет заменен новым графическим приложением Paint 3D, которое также будет доступно бесплатно в Windows 10 Creators Update. В компании заверили, что новинка получит базовые функции старой версии редактора.

Ранее 24 июля стало известно, что корпорация планирует прекратить поддержку ряда функций в обновлении Creators Update для Windows 10, среди которых Outlook Express, Reader и Paint. Данные программы были признаны устаревшими и не подлежащими обновлению, а значит, должны быть удалены.