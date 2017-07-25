С сегодняшнего дня в Тверской области открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками. Речь, в частности, идет о дупелях, бекасах и чибисах. Охотиться на них можно будет до 15 ноября, сообщает областное министерство природных ресурсов и экологии.

С 1 августа разрешат охотиться на водоплавающую дичь, правда, без охотничьего огнестрельного или пневматического оружия. К водоплавающей дичи, как напоминает ИА «ТВЕРИГРАД», относятся утки, гуси и казарки. А с 5 августа — на полевую и степную дичь.

С 19 августа начнется сезон охоты на боровую дичь. К этому виду относятся тетерева, рябчики и вальдшнепы.