Барельеф с изображением писателя Николая Гоголя отвалился с «Дома писателя» в Москве. Об этом общественное движение «Архнадзор» сообщило на своей странице в Facebook.

«Дом писателя» известен также как доходный дом Германа Бройдо, расположен в Плотниковом переулке.

«Уже не первый год постепенно теряющий легендарный лепной фриз с портретами литераторов, выстроившихся в очередь то ли к музам, то ли к дамам, понес новые утраты», — цитирует сообщение «Дни.Ру».

В сообщении также говорится, что «к многолетним призывам способствовать срочной реставрации памятника регионального значения власти остаются глухи». Обломки барельефа собрали и забрали на временное хранение местные жители.

Сооружение является объектом культурного наследия. Здание было построено в 1907 году по проекту архитектора Николая Жерихова. Отличительной особенностью «Дома писателя» являются лепные ризы с изображением русских писателей — Гоголя, Пушкина, Толстого.