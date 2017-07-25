Соотношение цены и качества ракетно-зенитного комплекса С-400 может пошатнуть продажи оружия США, заявил «Известиям» заместитель руководителя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган удивился беспокойству Соединенных Штатов в связи с тем, что Анкара приобретает у России зенитные ракетные системы С-400.

«Конечно, цена-качество, которое демонстрирует таким окружим Россия, очень сильно ущемляет всё, что до этого делали США: качество хуже, цена в 10 раз выше. И это может быть прецедент для таких вольных и достаточно свободных государств, которые обязаны, по мнению США, согласно натовскому стандарту, покупать оружие только у них», — сказал Клинцевич.

По мнению сенатора, Анкара примет положительное решение, что станет серьезной проблемой для НАТО.

«С высокой степенью вероятности эта сделка пройдет. Необходимо учитывать, что Турция — одна из ведущих стран НАТО Европы. Получение такого оружия дает возможность очень серьезно контролировать воздушное пространство на расстоянии 600 км без ограничения по высоте. Своим заявлением США показали, что Турция не очень надежный в их понимании военный союзник. Турция может иметь какие-то свои точки зрения, и в случае усложнения отношений в силу непредсказуемости турецких властей наличие у Турции такого оружия для НАТО будет очень большой серьезной проблемой», — сказал он.