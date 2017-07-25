На планерном заседании форума «Городская среда», который прошел 24 июля в Краснодаре, представитель тамбовской делегации, глава Котовска Алексей Плахотников подарил премьер-министру страны Дмитрию Медведеву неваляшку. Игрушка является символом города.

О бренде Котовска Алексей Плахотников рассказал под конец своего выступления о развитии малых городов. Кроме того, он его также и продемонстрировал. Небольшую версию известной игрушки неваляшки глава города подарил Дмитрию Медведеву. Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», по словам главы Котовска, это «самая несгибаемая игрушка в мире, потому что сделана она в России».

На самом форуме обсуждали развитие малых городов России, реализацию партийных проектов, благоустройство парков, а также сохранение объектов исторической и культурной ценности, некоторые из которых входят в списки ЮНЕСКО. Алексей Плахотников также высказал предложение поддержать малые города концепцией «Пять шагов благоустройства». Это программа развития городской среды, которая учитывает размер города, его социальный и экономический потенциал.