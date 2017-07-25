Министерство транспорта России предлагает новые авиационные правила, согласно которым минимальный вес ручной клади будет составлять 5 кг, но с учетом электроники и верхней одежды.

Об этом сказано в проекте изменений авиационных правил, размещенном на сайте regulation.gov.ru.

«Вес ручной клади не может быть менее чем 5 кг на одного пассажира», — цитирует предложение ведомства «РИА Новости».

Эти поправки должны будут вступить в силу в случае отмены провоза бесплатного багажа по невозвратным тарифам.