Суд Мурманска вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в грабежах и краже. Петр Кузнецов получил четыре года исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что именно он причастен к ограблению пожилых женщин в мае этого года. Кузнецов вырывал у бабушек сумки. Общий ущерб от его действий составил 2,5 тыс. рублей. Кроме того, он же в торговом зале одного из магазинов похитил из продуктовой тележки имущество и денежные средства покупательницы на общую сумму в 10,5 тыс. рублей, передает ИА «Би-порт».

Во время следствия выяснилось, что Кузнецов за три месяца до этих преступлений освободился из колонии. Он является наркозависимым.