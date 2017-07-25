Указом президента Молдавии Игоря Додона были отправлены в отставку министр здравоохранения и министр спорта. Об этом Додон сообщил на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что данное решение было принято в рамках реформы правительства, которая предполагает сокращение числа министерств.

«Подписал указы об отставке двух министров: министра здравоохранения Руксанды Главан, а также министра молодежи и спорта Виктора Зубку», — такое сообщение оставил Додон.

Своим решением президент Молдавии подтвердил приверженность реформе, заявив, что хочет назначать «на должности министров исключительно профессионалов». Согласно реформе правительства, количество министерств должно сократиться с 16 до девяти.