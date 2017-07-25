Вероятный уход госсекретаря США Рекса Тиллерсона со своего поста до конца года будет означать проигрыш президента страны Дональда Трампа. В случае назначения на его место «ястреба» России придется готовиться к холодной войне с Соединенными Штатами. Об этом заявил во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если это подтвердится — это свидетельство того, что он устал от шараханий из стороны в сторону, которые сейчас происходят в администрации Трампа», — цитирует RT Джабарова.

По словам сенатора, Тиллерсон изначально хотел конструктивного диалога и был настроен на восстановление отношений со всеми мировыми лидерами и Россией.

Уход Тиллерсона может значительно ослабить позицию президента США, отметил Джабаров.

Сенатор отметил, что американский госсекретарь немало сделал для того, чтобы попытаться восстановить отношения двух наших стран, и заявил, что будет печально, если он всё же примет решение уйти.

«Команда Трампа станет резко «ястребиной». Скорее всего, это путь к импичменту. Рано или поздно они всё равно его уберут», — сделал свой прогноз Джабаров.

При этом первый зампред комитета Совфеда по международным делам отметил, что смена госсекретаря — это внутренний вопрос США и Россия будет работать с любым американским представителем, передает «РИА Новости».

Напомним, о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон может уйти в отставку до конца года из-за разногласий с Белым домом, ранее сообщил CNN со ссылкой на источники.