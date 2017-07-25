В Коми увеличивается количество жалоб на негосударственные пенсионные фонды. Если в 2016 году за весь год в региональное отделение ПФР поступило 50 обращений, то в этом году их зарегистрировано уже 58, рассказала замуправляющего отделением Людмила Опетерно.

В основном люди жалуются на неправомерный перевод пенсионных накоплений, который был сделан без их ведома, а также на незаконное удержание этих средств в НПФ.

В государственном пенсионном фонде отмечают, что в результате подобных действий гражданин несет убытки — если с момента предыдущей смены фонда пришло менее пяти лет, инвестиционный доход будет утерян, передает ИА «Комиинформ».