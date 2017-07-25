В Красноярске на стадионе «Енисей» стартовал монтаж деревянных арок, которые станут одним из основных элементов в конструкции для кровли. Уникальность работ заключается в большом пролете арки — расстояние между точками опоры до 99,9 м. Конструкция таких размеров впервые устанавливается в России.

Каждая из девяти арок собирается из двух половин, вес каждой — 47 т. Монтаж должен завершиться в октябре 2017 года, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Установка технологического оборудования по водоподготовке, отоплению и вентиляции, холодоснабжению ледовой арены запланирована на апрель–ноябрь 2018 года. Работы на объекте планируется завершить в ноябре 2018 года.

Напомним, Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Россия впервые примет зимние студенческие игры. В турнире будут участвовать более 3 тыс. спортсменов из 50 стран мира. В рамках Универсиады будет разыграно 79 комплектов наград в 38 дисциплинах.

В начале июля подрядчик приступил к подготовительным работам по реконструкции Центрального стадиона. Работы обойдутся в 1,6 млрд рублей. Общая вместимость трибун на время проведения Универсиады составит 12 тыс. мест, при дальнейшей эксплуатации — 15 тыс. мест. На стадионе будут обустроены две трибуны, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями.