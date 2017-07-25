Власти регионов России определились с размерами курортного сбора, который с 1 мая 2018 года будет взиматься на территории некоторых из них. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Таким образом, в Крыму сумма курортного сбора составит от 25 до 35 рублей в сутки. Туристы должны будут платить его полностью в начале отдыха. Потенциальный доход полуострова за пять лет власти оценили в 16 млрд рублей. В Краснодарском крае путешественники должны будут оплатить курортный сбор в размере 20–30 рублей, а на Ставрополье — 30–50 рублей. На Алтае в городе-курорте Белокурихе отдыхающие должны будут заплатить по 30 рублей. По мнению местных властей, за год удастся привлечь около 50 млн рублей, сообщает телеканал «360».