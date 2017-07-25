На космодроме Восточный в Приамурье построят уникальный стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты. С его помощью на старты смогут выводить ракеты разной грузоподъемности, а сверхтяжелая ракета сможет выводить 70 т груза на низкую околоземную орбиту.

Строительство инфраструктуры для сверхтяжелой ракеты начнется в 2026 году. Комплекс разработают с учетом монтажно-испытательного корпуса высотой 118 м, а также с залом испытаний, который оснастят мостовым краном с грузоподъемностью 100 т. Также комплекс будет включать в себя хранилище блоков ракет и монтажно-испытательный корпус для космических аппаратов и для пилотируемых космических кораблей, сообщает ИА «Амур.инфо». Только на оценку проекта выделят 1,6 млн рублей.

Технический комплекс, где собирают сверхтяжелую ракету, находится от стартовой площадки на расстоянии 4,2 км. Поэтому ее будут перевозить на специальной транспортно-пусковой платформе в вертикальном режиме. Как говорится в документации проекта, стартовое сооружение опустится в грунт на три–четыре этажа. Всего «Роскосмос» на выполнение контракта выделит 3,4 млн рублей.