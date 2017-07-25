Скоростная лодка перевернулась в Индонезии, в результате чего восемь человек погибли, 22 спасены. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную спасательную службу.

Уточняется, что инцидент произошел около побережья индонезийского острова Борнео, недалеко от берега. По информации властей, через 10 минут после отправления лодку накрыло волной и она перевернулась. Судно направлялось из города Таракан в Танджунгселор с 51 пассажиром на борту.

В местной поисково-спасательной службе сообщили о восьми телах, найденных в районе происшествия, среди них двое детей. Спасателям удалось доставить на берег 22 человека, все они находятся в больнице. Предполагается, что некоторые пассажиры могут быть заблокированы внутри лодки.