Переговоры о создании второй бюджетной авиакомпании (лоукостера) ведутся, но пока лишь в коммерческом русле.

Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«На уровне правительства (разговоры) не идут. Коллеги пока обсуждают эту тему в коммерческом русле», - цитирует его «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что инвесторы ведут переговоры о создании в России новой авиакомпании с доступными ценами на авиаперелеты. Первым таким перевозчиком стала компания «Победа».