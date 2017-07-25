На 764-м км дороги «Колыма» восстановлено движение. Проезд разрешен для всех видов транспорта.

23 июля там произошел размыв земляного полотна и разрушение водопропускной трубы, напоминает ИА YakutiaMedia. Для водителей, застрявших на дороге Якутск–Магадан после ливневых дождей, было организовано питание.

В этом году в реконструкцию федеральной автодороги «Колыма» планируется вложить 1 млрд 100 млн рублей. Только на обеспыливание грунтовых дорог предлагается выделить из областного бюджета 70 млн рублей. В настоящее время идет ремонт 10 участков. Идет обсуждение и защита проектов на следующий год. Планируется увеличение объемов и, соответственно, затрат. Работы по ремонту трассы «Колыма» находятся на личном контроле губернатора Магаданской области.