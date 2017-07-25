Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Персидского залива, бойкотирующие Катар, начать переговоры и прийти к компромиссу. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Генеральный секретарь приветствует призыв эмира Катара к диалогу. Вкупе с шестью принципами, названными ранее министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, эти заявления демонстрируют готовность сторон урегулировать разногласия через компромисс», — сказал Хак.

Он отметил, что в связи с этим генсек ООН подталкивает стороны к вступлению в диалог и поиску взаимоприемлемых решений.

Также Хак отметил, что Гутерриш высоко ценит усилия Кувейта для урегулирования регионального кризиса и надеется на их продолжение.

В начале июня ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Бахрейн заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Доха неоднократно отвергала подобные обвинения и отмечала, что Катар делает всё возможное на международной арене для борьбы с экстремизмом. Позже страны Персидского залива выдвинули Дохе ряд требований, после выполнения которых кризис может быть урегулирован. Однако Катар назвал условия неприемлемыми.