Минздрав РФ рассмотрит вопрос о перераспределении пациентов с онкологическими заболеваниями с использованием стационарозамещающих технологий. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«Представить предложения по развитию стационарозамещающих форм оказания помощи при проведении химиотерапии, лучевой терапии и малоинвазивных вмешательств, в том числе проработать вопрос о проведении химиотерапии в первичном онкологическом кабинете и развитии сети онкологических отделений», — сказано в тексте поручения, разработанного членами Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ.

Отчитаться о результатах Минздрав должен к 1 ноября 2017 года. Основная задача, которая стоит перед ведомством — освободить в круглосуточных стационарах места для пациентов в тяжелом состоянии, что также позволит больным проходить лечение ближе к месту жительства. Как заявила агентству член совета Екатерина Чистякова, эти изменения могут коснуться организации онкопомощи детям.

«Связано это с тем, что у нас технологии дневного стационара недофинансированы, там очень маленькие деньги, и поэтому всех больных, кому это нужно и кому не нужно, стараются положить в стационар. В итоге стационары заняты, образуются очереди из людей, которые не могут дождаться очереди на лечение», — цитирует агентство Чистякову.

Также Чистякова подчеркнула, что наибольшую опасность для пациентов в стационарах представляют внутрибольничные инфекции.