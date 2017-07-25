Налоговый маневр в нефтяной отрасли, предполагающий снижение экспортных пошлин на нефть, завершится после 2022 года.

Об этом заявил СМИ вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Налоговый маневр пока не реализуется. У нас есть предложения Минфина по дальнейшей реализации налогового маневра. Но есть общее понимание, что это будет делаться, скорее всего, после 2022 года, а не до этого. До этого пока не планируется каких-то радикальных мер», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Минфин настаивает на продлении действия повышенного тарифа на экспорт, составляющий 42%. Маневр предполагает его снижение до 30%, что откроет доступ инвестициям в нефтедобывающий сектор.