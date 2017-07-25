В Уфе с каждым годом растет количество случаев вандализма. Увеличивается и сумма ущерба, который злоумышленники наносят городскому хозяйству.

По словам замглавы администрации Уфы Салавата Хусаинова, с начала этого года ущерб от вандалов составил 5,6 млн рублей. Только на восстановление остекления в подъездах жилищные организации тратят в год более 1,5 млн рублей.

Чиновник заявил, что в городе нет ни одного парка или аллеи, где бы не бесчинствовали вандалы.

Как напоминает ИА «Башинформ», в Уфе действует МКУ «Центр общественной безопасности Уфы», который помогает полиции. Туда жители могут сообщать о нарушениях общественного порядка.

Что касается наказания за вандализм, то нарушителя могут либо оштрафовать, либо взять под стражу.