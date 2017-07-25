В результате авиаудара по сирийскому поселку Арбин близ Дамаска погибли не менее восьми человек, сообщает «Интерфакс».

Удар был нанесен ночью в понедельник в районе Восточная Гута. По последним данным, жертвами стали мирные жители. При этом отмечается, что пока неизвестно, кем был нанесен удар.

Ранее в сирийском военном командовании объявили о прекращении огня с 12:00 субботы в ряде районов Восточной Гуты.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные и умеренная сирийская оппозиция при посредничестве Египта подписали соглашения по разработки деэскалации в районе «Восточная Гута» в Сирии.