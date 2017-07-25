Вопрос возобновления поставок турецких томатов на российский рынок будет обсуждаться в Измире 18 августа. Об этом во вторник сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Ближайшие консультации будут во время Измирской выставки, 18 августа, по-моему, она будет, у нас там делегация едет, и коллеги будут эту тему обсуждать. По итогам посмотрим», — цитирует замглавы правительства «Интерфакс».

По словам Дворковича, «это будет первый полноценный формат консультаций на эту тему, пока были только рабочие телефонные».