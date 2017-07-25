В территорию опережающего развития (ТОР) «Южные Курилы» поступила первая заявка. Потенциальный инвестор планирует создать рыбоперерабатывающий комплекс. Как сообщает ИА SakhalinMedia, ранее подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе одобрила новую структуру на островах.

В начале июля вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил о принятии решения по созданию территории опережающего развития (ТОР) на Южных Курилах. «Там есть инвестор на 500 млн рублей на рыбопереработку, это российская компания», — сказал Трутнев.

Также сообщалось, что правительство Японии внимательно следит за решением РФ о создании ТОР. При этом японская сторона продолжит активную работу по решению принадлежности четырех островов и заключения мирного договора между двумя странами.