Проект новых правил благоустройства принят в Саратове. Правда, пока в нем не учтены рекомендации КБ «Стрелка» к оформлению вывесок на исторических улицах. По словам члена городского комитета по градостроительной политике и архитектуре Алекcея Цопина, это произойдет в ближайшее время.

Пока же Саратов будет меняться в соответствии с проектом правил благоустройства, который был разработан на основе рекомендаций министерства строительства и ЖКХ.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», мэрия совместно с КБ «Стрелка» разработала два документа — реестр исторических улиц и требования к оформлению. Речь идет о так называемых дизайн-кодах. В них прописаны параметры вывесок, их форма, размер, цвет и высота.

В ближайшее время эти требования будут оформлены как приложение к правилам, чтобы предприниматели, арендующие помещения в исторических зданиях, имели представление, как должны выглядеть вывески на их объектах. А чуть позже будет принято распоряжение о принятии новых требований к вывескам, чтобы прописать их в регламенте.