Цена марки Brent выросла до $48,85 за баррель на данных об ограничении экспорта нефти Саудовской Аравией.

О том, что экспорт будет ограничен, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Ар-Рияд планирует поставлять 6,6 млн баррелей в день, что будет обусловлено повышением спроса на нефть внутри страны, а также углублением сокращения нефтедобычи, сообщает «РИА Новости».

При этом Саудовская Аравия поддержит продление соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК и присоединившимися к нему странами до конца второго квартала 2018 года.