Президент США Дональд Трамп детально изучит законопроект Конгресса по санкциям против России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп планирует изучить законопроект, чтобы разобраться, что он собой представляет», — ответила Сандерс на вопрос о том, поддерживает ли президент этот проект закона.

Она отметила, что Трамп хочет понять, будут ли новые санкции выгодны для США и станет ли это «хорошей сделкой» для американского народа.

Ранее Сандерс заявила, что администрация Белого дома полностью поддерживает жесткий подход к России и доработанный проект санкций, скорее всего, будет подписан Трампом.

«Администрация поддерживает жесткий подход к России, в частности по внедрению этих санкций. Уже введенные ограничения отменены не будут», — сказала пресс-секретарь.

Палата представителей американского Конгресса согласовала с сенаторами законопроект по санкциям против России, Китая и КНДР и доработала поправки к нему. Документ уже одобрен сенатом. После принятия проекта палатой Конгресса он отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу. Голосование в Конгрессе состоится во вторник.