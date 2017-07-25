Сервисы «Яндекса» внедрят в мультимедийную систему автомобилей Jaguar Land Rover InControl Touch. Об этом сообщает «Яндекс».

Таким образом, по соглашению между «Яндексом» и Jaguar Land Rover, Range Rover Velar станет первым автомобилем JLR с возможностью использования сервисов «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Музыка». Новинка появится на рынке уже осенью.

Как сообщает агентство «Интерфакс», «Яндекс» уже запускал подобные проекты. Ранее «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Стор» были встроены в новую комплектацию Toyota Camry Exclusive. «Яндекс.Навигатор» впервые появился в автомобилях Honda.

Ранее в марте «Яндекс» объявил о сотрудничестве с «АвтоВАЗом», в рамках которого будут разработаны мультимедийные системы со встроенными информационно-развлекательными и навигационными сервисами для автомобилей.