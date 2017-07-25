США не комментирует выдачу предварительного согласия (агремана) на назначение замглавы МИД РФ Анатолия Антонова послом России в США.

Об этом заявил СМИ представитель внешнеполитического ведомства Вашингтона.

«Это стандартная практика — запрашивать агреман у страны перед тем, как публично объявлять о намерении назначить нового посла в зарубежную столицу. Мы не обсуждаем детали этого процесса», — цитирует сообщение дипломата «РИА Новости».

Ранее комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру Антонова на пост посла в США.

Напомним, что 23 июля закончилась миссия главы дипмиссии РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка.