США не комментирует выдачу агремана на назначение посла РФ в США
США не комментирует выдачу предварительного согласия (агремана) на назначение замглавы МИД РФ Анатолия Антонова послом России в США.
Об этом заявил СМИ представитель внешнеполитического ведомства Вашингтона.
«Это стандартная практика — запрашивать агреман у страны перед тем, как публично объявлять о намерении назначить нового посла в зарубежную столицу. Мы не обсуждаем детали этого процесса», — цитирует сообщение дипломата «РИА Новости».
Ранее комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру Антонова на пост посла в США.
Напомним, что 23 июля закончилась миссия главы дипмиссии РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка.