МВД подготовило и внесло в правительство законопроект, который позволит россиянам самостоятельно выбирать сочетания цифр и букв на автомобильных номерах. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Документ предполагает изменить правила регистрации транспортных средств и разграничить понятия «государственный регистрационный знак», то есть металлическая пластина, и «государственный регистрационный номер» — набор цифр и букв, присваиваемых машине.

Автовладельцы получат возможность самостоятельно выбирать регистрационный номер, однако как будет проходить данная процедура, пока не решено. Порядок позже определит правительство РФ.

Помимо этого, россияне смогут получить номера на новые автомобили непосредственно в автосалоне. Процедура будет платной, но тарифы установит Федеральная антимонопольная служба.

Законопроект также предусматривает упрощение процедуры регистрации машин с нечитаемыми идентификационными номерами. После проверки у криминалиста на автомобиль будут наноситься дополнительные маркировки с номером.

Законопроект будет рассмотрен правительством в ближайшее время.