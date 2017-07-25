По уточненным данным областного минздрава, в аварии с маршруткой и «КамАЗом» в Саратове пострадали 10 человек. Все они были пассажирами микроавтобуса.

В основном у пострадавших травмы средней степени тяжести, у двоих переломы, у остальных ушибы и ссадины. Все они госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

Само ДТП произошло около 8:00. На улице Политехнической, в районе Красного моста, маршрутка врезалась в грузовик, стоявший на обочине. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

ГИБДД продолжает выяснять обстоятельства случившегося, сообщает ИА «Взгляд-инфо».