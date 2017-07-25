Вашингтон рассматривает возможность поставки американского оружия украинским вооруженным силам в Донбассе. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире BBC.

«Оборонительное оружие позволит Украине защитить себя», — заявил Волкер.

При этом Волкер отметил, что подобная возможность является «вопросом для дальнейшего обсуждения и принятия решения». Также спецпред подчеркнул, что обеспечение мира в Донбассе невозможно без диалога с Россией.